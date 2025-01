Lazio | Castellanos, la beffa oltre il danno: quante giornate rischia di saltare

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Oltre il danno la beffa. Castellanos è stato espulso durante il derby della Capitale al termine di una maxi-rissa che l'ha visto coinvolto con Hummels. Il tedesco non è stato sanzionato neanche con l'ammonizione, mentre l'argentino ha ricevuto il cartellino rosso. E ora il Taty potrebbe andare incontro a una squalifica pesante: il suo comportamento verrà ritenuto condotta antisportiva, dunque le giornate da saltare saranno almeno due. Quella contro il Como, certamente, in cui mancheranno anche Gila e Zaccagni, ma sicuramente anche la seguente contro il Verona. Per l'ufficialità - comunque - bisognerà attendere il comunicato con le decisioni del Giudice Sportivo.

