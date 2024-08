Lazio, "Castellanos non perdona": i complimenti della Serie A - VIDEO

Buon debutto quello della Lazio, impegnata ieri all'Olimpico col Venezia, nella nuova stagione di Serie A. Castellanos è stato uno dei protagonisti assoluti del match, sua la rete del pareggio che ha riaperto il match e consentito alla squadra di portare a casa i tre punti. Eletto per questo e per la prestazione 'man of the match', l'argentino ha ricevuto i complimenti anche dalla Lega che, sui canali social ufficiali, ha condiviso il video del gol accompagnato dal messaggio: "Non perdona Castellanos".

