Lazio, Castroman: "Roma è casa mia. Avevamo un rosa fortissima!"

Intervenuto ai microfoni di calcissimo.com, l'ex centrocampista della Lazio, Lucas Castroman, ha raccontato della sua esperienza passata in biancoceleste definendola come la più importante della sua vita. L'argentino, entrato nel cuore dei tifosi dopo un gol all'ultimo secondo nel derby - valso il 2-2 definitivo -, ha svelato anche il rimorso di non esser riuscito ad alzare al cielo un trofeo nel corso della sua esperienza:

"La più grande della mia carriera. La Lazio è casa mia. Lì ho trovato molti amici, tanta gente che vado a trovare ogni volta che vado a Roma. Oltre il calcio devi lasciare anche un segno nella vita. La Lazio mi ha aperto le porte dell’Argentina. Se mi è dispiaciuto non vincere? Sì, però anche le altre squadre del calcio italiano erano fortissime quindi era difficile. Mi ricordo il primo mese che sono arrivato a Roma eravamo rimasti in 3 ad allenarci perché gli altri erano tutti in nazionale, avevamo una rosa veramente forte".