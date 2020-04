Lazio, Cataldi: "Contento del mio percorso. Scudetto? Non dico nulla..."

Dopo Marco Parolo, durante il derby della solidarietà ‘Tutti Contro Covid’, terminato 3-1 in favore della Roma, è intervenuto anche Danilo Cataldi. Il centrocampista della Lazio, frenato da diversi problemi tecnici, si è espresso sul suo percorso in biancoceleste: “E’ bello far parte del progetto. Sono contento di quello che stiamo facendo e anche di come stia andando a livello personale. Ho iniziato con Pioli molto bene, poi c’è stato un crollo da parte mia…”. Una battuta anche su quel sogno impronunciabile: “Non lo dico quanto ci credo, ne parliamo in privato. Se dovessimo riprendere vediamo come andrà”.

