Lazio, Cataldi passa i controlli di sicurezza… con la Coppa in braccio - VD

Dopo la meravigliosa vittoria in quel di Riyad contro la Juventus, la Lazio sta facendo ritorno nella Capitale. Battendo la ‘Vecchia Signora’, l’armata di Inzaghi ha avuto modo di alzare al cielo la Supercoppa Italiana, divenuta vera protagonista della serata. I biancocelesti la custodiscono gelosamente e non la abbandonano mai, neanche in aeroporto durante i controlli di sicurezza. Come testimonia il video pubblicato su Instagram dallo stesso club, il trofeo era in mano o, per meglio dire, in braccio a Danilo Cataldi, che non se ne è separato neanche mentre passava sotto il ‘metal-detector’. Immediati gli accorgimenti del personale saudita, che ha controllato in modo dettagliato la coppa, sotto lo sguardo perplesso del centrocampista, autore del definitivo 3-1: “Ehm, scusate, dovremmo portarla a casa…”

