Caicedo laziale vero: “A Roma solo la Lazio!” - FOTO

Ufficiale: Caicedo è impazzito. Tra gol all'ultimo minuto, proclami Scudetto alla cena di Natale e ora - è stato l'unico giocatore a farlo - con un post a rimarcare la supremazia cittadina nei confronti della seconda squadra della Capitale: “We are the champions!!! A Roma solo la Lazio!!!”, ha scritto su Twitter baciando la Supercoppa. Scatenato, e in uno stato di grazia assoluto. A Riyad il Panterone non ha fatto neanche in tempo a entrare in campo che già aveva servito a Correa il pallone del 3-1. Una crescita pazzesca per una serata pazzesca, la degna conclusione del suo 2019 da incorniciare. E bisogna ammetterlo, probabilmente un solo uomo ci avrebbe scommesso lo scorso Natale: Simone Inzaghi. Trecentosessantacinque giorni dopo Caicedo si è trasformato in un vero laziale, un folle. Decisivo sul campo e devastante anche a parole.

