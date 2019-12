Lazio, Cucchi festeggia sui social: “Felice come un ragazzino…” - FT

Si prospetta per i tifosi biancocelesti una lunga notte all’insegna dei festeggiamenti per la splendida vittoria di quest’oggi, ottenuta dalla Lazio a Riyad. Nella capitale dell’Arabia Saudita, la squadra di Simone Inzaghi ha fatto il ‘bis’, battendo nuovamente la Vecchia Signora ed alzando al cielo la Supercoppa Italiana. Riccardo Cucchi, storica voce di ‘Tutto il calcio minuto per minuto’ e grande tifoso capitolino, ha commentato il match sul proprio profilo Twitter: “Partita perfetta. L’atteggiamento, la tenuta atletica e la qualità del centrocampo della Lazio hanno indirizzato la partita. Una vittoria prestigiosa perché ottenuta contro una squadra fortissima. Complimenti alla Lazio”. Subito dopo, un nuovo post, questa volta accompagnato dalla foto dell’intera squadra intenta a festeggiare: “Felice come un ragazzino. E’ proprio vero: il calcio ci fa rimanere bambini”.

