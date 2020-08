Lazio, Cataldi: "Stagione piena di momenti indelebili, abbiamo dato tutto!" - FOTO

Una stagione da ricordare, in cui sogni e ambizioni hanno accompagnato la splendida cavalcata della Lazio. Prima la gioia per la Supercoppa, poi il traguarda Champions League raggiunto. Danilo Cataldi, sul proprio profilo Instagram, ha lasciato un lungo messaggio: "Così è stata la nostra stagione, un anno di Lazio. Pieno di sogni, di battaglie, di cuore. Pieno di momenti indelebili, di voglia di superare ogni difficoltà. Abbiamo dato tutto per la maglia, sempre. Abbiamo vinto una Supercoppa, conquistato la Champions. Abbiamo visto la felicità dei nostri tifosi che in questo finale surreale ci sono mancati tantissimo. Abbiamo centrato obiettivi e guardiamo già oltre, ai prossimi. Con l’orgoglio di indossare questi colori. Con la voglia di dare il massimo, ancora. Grazie a tutti e sempre forza Lazio".