Lazio - Celtic, il club scozzese ai suoi tifosi: "Controllate i passaporti"

La Lazio prepara la sfida all'Atalanta, mentre sullo sfondo la aspetta anche il doppio scontro con il Celtic Glasgow. La prima sfida ci sarà nella capitale scozzese il 24 ottobre, mentre il ritorno all'Olimpico andrà in scena il 7 novembre. In quella occasione sono attesi nella Capitale circa 9 mila tifosi del Celtic, ai quali John Paul Taylor, slo del club, ha voluto dare dei suggerimenti tramite Twitter: “Se ci sarà una Brexit senza accordi, per viaggiare verso l'Italia è necessario avere un passaporto valido per sei mesi oltre la data del viaggio. Meglio controllare le date di scadenza per ogni evenienza". La stampa scozzese riporta alcune direttive impartite ai tifosi: “Viene consigliato di essere allo stadio due ore prima del calcio d'inizio a causa delle rigide misure di sicurezza. I biglietti verranno scansionati per controllare che il nome corrisponda a quello sul passaporto, ma dopo ci saranno altri due controlli. Con un numero di 9 mila persone che devono passare attraverso i tornelli, potrebbe esserci confusione".

