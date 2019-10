Sentenza Uefa, non solo Lazio: anche il Celtic sanzionato

UEFA, CELTIC MULTATO - Non solo la Lazio, anche il Celtic finisce nel mirino della Uefa. Gli scozzesi, inseriti nel girone di Europa League dei biancocelesti e prossimi avversari all’Olimpico (match in programma giovedì 24 ottobre alle 21:00), pagano i comportamenti avuti contro il Cluj: multa di 12 mila euro al club per aver lanciato fuochi artificiali durante la partita. Nessuna squalifica di campo o settore, come accaduto invece alla Lazio.

