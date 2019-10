Lazio, Diaconale sulla sentenza Uefa: “Tolleranza zero, 20 tifosi ci hanno danneggiato”

La Uefa ha colpito la Lazio: Curva Nord chiusa per la sfida di Europa League contro il Celtic e pena sospesa per un match a porte chiuse. Una sentenza che rischia di danneggiare il cammino europeo della squadra di Inzaghi, per colpa di pochi. È questo il pensiero di Arturo Diaconale, portavoce della società biancoceleste, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: "Purtroppo il comportamento di pochissimi tifosi, circa una ventina, rischia di mettere in discussione il cammino della squadra in Europa League: saremo costretti a giocare in uno stadio che non potrà contare sull'intera Curva Nord. Inoltre, se questi comportamenti proseguiranno in futuro rischiamo di giocare a porte chiuse. La linea della tolleranza zero del presidente Lotito ci ha evitato una sanzione più pesante e va seguita: le opinioni politiche sono legittime, ma non ha senso esprimerle all'interno degli stadi. Soprattutto quando si sa che c'è una attenzione particolare della Uefa nei confronti della Lazio. Sono manifestazioni che danneggiano la Lazio e la maggior parte dei tifosi, si facciano in altri luoghi, non allo stadio”.

LE PAROLE DI LOTITO - Diaconale ha poi commentato l'intervista di Lotito al Corriere dello Sport. Le parole del patron biancoceleste hanno creato discussione attorno alla posizione di Simone Inzaghi: “In ogni società esiste un rapporto fra presidente, tecnico e squadra, in cui il patron deve svolgere un'azione di pungolo: la sollecitazione di Lotito è legittima e non mette in discussione l'operato di Inzaghi, del ds e dei giocatori. Lui si attende maggiore combattività perché ha questo temperamento, e vorrebbe che fosse recepito anche dai ragazzi in campo. Siamo in corsa per la Champions, se il presidente sollecita un maggiore impegno fa il suo. Ora la squadra farà la sua parte" .

LAZIO - ATALANTA, L'ARBITRO DEL MATCH

LAZIO, ZAZZARONI SU LOTITO

TORNA ALLA HOMEPAGE