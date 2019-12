Lazio, centrocampo all'attacco: Parolo e Lulic in una top 30 di Serie A

Per certe statistiche conta più la sostanza, leggasi continuità, che il ruolo in campo. Perché, di certo, prendendo in considerazione gli ultimi 10 anni di Serie A sono molti i dati nei quali giocatori offensivi e dalla grande tecnica di base come Luis Alberto, Milinkovic o Correa, non possono entrare. È una questione di “anzianità”. Sono loro i primi nomi a saltare alla mente dei tifosi della Lazio quando si parla di “occasioni create”, ma in questa speciale top 30 della decade non tocca ai tre tenori rappresentare i colori biancocelesti. Sono infatti Lulic e Parolo a farne parte. I due centrocampisti di Inzaghi (il primo anche alle dipendenze di Cesena e Parma in questi anni, il secondo solo alla Lazio, ndr) sono rispettivamente 27° e 18° tra i calciatori ad aver creato il maggior numero di occasioni da gol in Serie A nell'ultima decade. Parolo ne ha infatti propiziate 292, mentre Lulic 360. I primi tre posti appartengono invece a: Hamsik (615), Gomez (586) e Pjanic (570). Sostanza, ma anche una certa qualità sulla trequarti. Il capitano e il vice-capitano della Lazio hanno guidato - e guidano tuttora - la riscossa in zona gol del centrocampo biancoceleste.

