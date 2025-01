Lazio, Cesar suona la carica prima del derby: "Questa attesa..." - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Il countdown scorre e tra poco più di ventiquattro ore sarà tempo di derby della Capitale. I tifosi di Lazio e Roma si preparano e tra questi, sponda biancoceleste, rientra anche Cesar Aparecido Rodrigues, per tutti 'Cesaretto', che nel corso della sua avventura laziale non solo ha preso parte a una stracittadina, ma ha trovato anche la via della rete. Sul proprio profilo Instagram, lo stesso Cesar ha suonato la carica, scrivendo: "L’attesa del derby ci fa battere ancora più forte il cuore , pensiamo tanto a tutto . Anche se lontano , qui in Brasile io penso al mio derby del 6 gennaio 2005 LAZIO 3 x 1 roma , domani precisamente 18 anni e 364 giorni! FORZA LAZIO".