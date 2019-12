Lazio, chi calcia di più? Due biancocelesti nella top 15 dei tiri della Serie A

LAZIO, IMMOBILE E CORREA NELLA TOP 15 DEI TIRI - C'è una classifica speciale che ha raccolto i migliori specialisti dei tiri verso la porta in questo anno di Serie A. Il sito SkySport ha stilato la top 15 dei giocatori che più di tutti hanno tentato la conclusione in partita e ci sono anche due protagonisti biancocelesti. A portare alto il nome della Lazio anche in questa graduatoria ci pensano il 'Tucu' Correa, che si piazza 13° con 63 tiri in un anno, e Ciro Immobile, 4° con 86 tentativi. Il bomber di Inzaghi resta per un soffio fuori dal podio, occupato da Berardi e Dzeko (terzi con 87 tiri), Quagliarella (2°, 95 tiri) e Cristiano Ronaldo, primo con 98 conclusioni.

Lazio, ripresa fissata il 30 a Formello: cancelli aperti per salutare tifosi

Lazio, De Martino: "Il nostro un grande progetto. Alziamo ancora l'asticella"

Torna alla home page