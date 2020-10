Lazio, chi ha segnato più gol con la propria Nazionale? Ecco la classifica

Con i due gol segnati ieri sera alla Norvegia, Milinkovic-Savic è entrato a far parte di una speciale classifica. Sono 9 i calciatori dell'attuale rosa biancoceleste che almeno una volta sono andati in gol con la propria Nazionale. Il 'Sergente' lo ha fatto ieri per la prima volta ma non si è accontentato di una sola rete, siglando addirittura una doppietta. Il bomber più prolifico da questo punto di vista è però Caicedo che ha segnato ben 22 reti con il suo Ecuador, seguito da Immobile a 10 centri con la maglia azzurra. Di seguito la classifica completa.

1) Felipe Caicedo (Ecuador), 22 gol in 68 partite;

2) Ciro Immobile (Italia), 10 gol in 41 partite;

3) Vedat Muriqi (Kosovo), 8 gol in 23 partite;

4) Senad Lulic (Bosnia), 4 gol in 57 partite;

5) Sergej Milinkovic-Savic (Serbia), 2 gol in 16 partite;

6) Bastos Quissanga (Angola), 2 gol in 42 partite;

7) Joaquin Correa (Argentina), 1 gol in 4 partite;

8) Francesco Acerbi (Italia), 1 gol in 8 partite;

9) Denis Vavro (Slovacchia), 1 gol in 9 partite.

