Lazio, chi sarà il Player of the Season? Oggi la seconda semifinale - VD

Da ieri sono partite le votazioni sui profili social della Lazio per decretare il Player of the Season. La prima semifinale è stata tra Immobile e Marusic, oggi è il turno di Milinkovic e Lazzari. E' possibile scegliere tra il Sergente e il motorino biancoceleste attraverso le Stories nel profilo Instagram ufficiale. Il serbo ha avuto una stagione non altisonante, ma si è dimostrato fondamentale per gli equilibri della mediana laziale con le sue abilità tecniche sia in attacco che in difesa, mentre l'esterno è stato decisivo in alcune occasioni con la sua velocità. Ai tifosi l'arduo compito di scegliere chi mandare avanti nel tabellone per arrivare al titolo di 'giocatore della stagione'.