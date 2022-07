Lazio, chi si rivede: con la Triestina in campo un ex Primavera

Nella sfida tra Lazio e Triestina è sceso in campo un ex Primavera della Lazio tra le schiere degli alabardati: ecco chi è...

Nel corso della sfida tra Lazio e Triestina ad Auronzo di Cadore si è rivisto in campo un ex Primavera biancoceleste. Tra file del club alabardato, infatti, è sceso in campo nel secondo tempo Daniel Bezziccheri. Il centrocampista classe 1998 ha vestito la maglia biancoceleste dal 2015 fino al 2019, quando si è trasferito a titolo definitivo alla Viterbese. Nell'ultima stagione il giocatore ha giocato per la Pro Sesto, prima di svincolarsi e passare poi proprio alla Triestina. Voluto da Andrea Bonatti, che lo ha allenato nel 2016/2017 alla Lazio, Bezziccheri è in prova nella squadra friulana per il corso della preseason: al termine del ritiro il club deciderà se confermarlo o lasciarlo tra gli svincolati.