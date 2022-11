Lazio, Chiara Nasti e Zaccagni diventano zii a pochi giorni dal parto! - FOTO

Fonte: Tuttogossipnews.it

Che gran felicità in casa Zaccagni! Poche ore fa è nata la piccola "Ludovica, Teresa Parigini", figlia dell'amore tra Francesca Zaccagni e Vittorio Parigini, ex della tronista di Uomini & Donne: Sara Affi Fella. I due sposini hanno dato alla luce un piccolino fiocco rosa che alla notizia, Mattia Zaccagni, giocatore della Lazio e fratello di Francesca ha espresso tutta la propria felicità per esser diventato "zio" ancor prima di diventare papà del bebé in arrivo da Chiara Nasti. CLICCA TRA LE FRECCE PER > CHIARA NASTI E MATTIA ZACCAGNI DIVENTANO ZII <