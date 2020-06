Lazio, Cioci: "La ripartenza come gli ultimi giri dopo la safety car. Leclerc - Nesta..." - VIDEO

Nella trasmissione del giovedì de Lalaziosiamonoi.it è intervenuto Marco Cioci, pilota AF Corse su Ferrari 488 GT e tifosissimo della Lazio. L'intervista è partita dal ritorno del calcio: "Sono più emozionato per la ripresa del calcio che per il mio campionato. Da tifosissimo laziale stavo godendo, perché la nostra stagione fino allo stop era incredibile. La ripartenza da un certo punto di vista mi spaventa, da un altro mi entusiasma. Oggi ero in un circuito go-kart e c'era anche Leclerc che si allenava in ottica mondiale e ho notato che i primi giri sono stati i più difficili. Mi auguro che la Lazio possa subito riprendere il cammino interrotto, ritrovando il ritmo e il gioco incredibile che ci ha permesso di lottare per lo Scudetto. Del resto siamo lì, siamo in scia".

LOTTA SCUDETTO - "Io la vedo in lotta l'Inter. Non mancano tre partite, ne mancano dodici e l'Inter è una squadra forte, con un allenatore cattivo sportivamente e come dicevamo le partite iniziali valgono tanto. Un paio di passi falsi di chi sta davanti può cambiare tutta la situazione. Io comunque la terrei d'occhio".

RINNOVO INZAGHI - "Io sono felicissimo del rinnovo e credo che Inzaghi sia fondamentale per il cammino della Lazio. Quando un allenatore riesce a parlare la stessa lingua con i calciatori e si riescono a vivere le stesse situazione è anche più semplice vigilare un gruppo che tecnicamente è molto valido. L'importante è rendere automatici dei meccanismi che non si possono spiegare dal punto di vista tecnico: a un Milinkovic per esempio non si deve dire cosa fare, ma quello che la squadra si aspetta da lui. Inzaghi in questo è sicuramente una componente importante".

LAZIO E MOTORI - "Nel mondo GT i due romani siamo io, che sono dalla parte giusta, e Giancarlo (Fisichella, ndr), che sta dalla parte sbagliata. Non voglio prendere meriti sul 'Forza Lazio' di Leclerc di qualche tempo fa, ma spero di aver influenzato in modo positivo. Il mio amore per la Lazio è così tanto rinomato nel box che durante le mie gare, in partite importanti come il derby, i miei ingegneri spesso mi tengono informato di quello che succede, magari non in bagarre durante le sportellate con i rivali. Tutti sanno che sono sempre presente".

LA RIPRESA COME UNA SAFETY CAR - "Io vedo la ripresa come una fase di gara avanzata in cui c'è la safety car. Tu sai che comunque sei superiore al terzo o quarto perché eri magari dieci secondi più avanti, ma il fatto di essere tutti vicini è una sensazione che ti dà extra concentrazione perché non puoi più commettere errori. Queste partite sono come gli ultimi due o tre giri dopo una safety car".

VETTEL E LECLERC - "Vettel ha ancora un anno di contratto e serviranno i suoi risultati. Lui si sentiva un super titolare, magari dava un po' tutto per scontato, ma poi ha trovato Charles che è il Nesta della situazione, il giocatore che tutti sapevano fin dalla Primavera che sarebbe diventato un talento e quando è andato in Serie A l'ha dimostrato. Sebastian si è trovato in casa un fenomeno con la sfrontatezza dei venti anni. E poi non è riuscito a reagire come ci si aspettava. Poi nel calcio durante il periodo in cui non sei in forma l'allenatore ti mette in panchina, da noi non c'è alternativa".

