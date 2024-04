Lazio, clamoroso Nesta: l'ex capitano può tornare in Serie A

RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Alessandro Nesta può essere in Serie A. L'ex capitano e difensore della Lazio, attualmente alla Reggiana - con cui si trova dodicesimo in Serie B - sarebbe finito nel mirino di un club del massimo campionato italiano. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, il suo profilo sarebbe finito nel mirino del Monza, alla ricerca di un tecnico che possa sostituire il partente Palladino. L'ottimo rapporto con Galliani, che lo portò al Milan nel 2002, gli ha permesso di ottenere uno dei primi posti nella lista dei candidati in cui appaiono almeno altri quattro nomi. Prima di convincere Nesta, però, i brianzoli dovranno discuterne con il direttore sportivo degli emiliani Roberto Goretti che, dopo due anni ai box, ha deciso di investire la propria fiducia nell'ex numero 13 e che spera possa restare alla guida della Reggiana, come espresso di recente:

"Mi auguro che possa rimanere con noi. Attraverso il suo lavoro ha fatto sì che la squadra potesse giocarsela alla pari con tutte le altre rivali. Io suo operato per me è positivo. La continuità è un valore importante tanto che la cosa migliore per una società sarebbe di trovare un allenatore che rimanga per tanti anni. Quando, però, si prende uno come Nesta si deve mettere in conto che possa rimanere due o tre stagioni al massimo".