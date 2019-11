Lazio - Cluj, le pagelle dei quotidiani: Correa decisivo, Adekanye di personalità

La Lazio vince. Un gol fatto. Due divorati. Tanto basta per rimanere in corsa e archiviare la pratica Cluj nella penultima gara di Europa League. E ora ci si gioca tutto in casa del Rennes fra due settimane, sperando che il Celtic faccia il suo dovere con una vittoria a domicilio in casa dei romeni. Prestazione positiva dell'undici atipico schierato da Inzaghi, certificata dai giudizi dei quotidiani questa mattina in edicola.

Corriere Dello Sport - Proto 6,5; Bastos 6,5, Vavro 6, Acerbi 6; Lazzari 6, Parolo 6, Cataldi 6,5, Luis Alberto 6,5 (Patric 6), Jony 5,5 (Lulic 5,5); Correa 6, Adekanye 6,5 (Caicedo 5,5). Inzaghi 6,5.

Gazzetta Dello Sport - Proto 6,5; Bastos 6,5, Vavro 6, Acerbi 6; Lazzari 6, Parolo 6, Cataldi 6,5, Luis Alberto 6,5 (Patric s.v.), Jony 6,5 (Lulic 6); Correa 6, Adekanye 6,5 (Caicedo 5,5). Inzaghi 6,5.

Il Tempo - Proto 7; Bastos 7, Vavro 6, Acerbi 6,5; Lazzari 6,5, Parolo 6, Cataldi 7, Luis Alberto 7,5 (Patric 6), Jony 5,5 (Lulic 6); Correa 6,5, Adekanye 6 (Caicedo 6). Inzaghi 6,5.

TuttoSport - Proto 7; Bastos 5,5, Vavro 5,5, Acerbi 6; Lazzari 6, Parolo 6, Cataldi 6,5, Luis Alberto 7 (Patric s.v.), Jony 6 (Lulic 6); Correa 6,5, Adekanye 6,(Caicedo 6). Inzaghi 6-

