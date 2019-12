Lazio, Colasanto (ag. Fifa): "Non rinforzare la rosa autogol clamoroso"

Tempo di mercato, tempo di operazioni in uscita e in entrata. Ai microfoni di Radiosei, l'agente Fifa Colasanto ha parlato delle possibili mosse della Lazio: "La tradizione di Lotito fa pensare che non si faccia nulla, ma sarebbe un peccato. La Lazio è in crescita, a pochi punti dalla vetta e non ha impegni internazionali: non fare un acquisto importante per sostenere una rosa sarebbe un autogol clamoroso. Kiyine? Tecnicamente sembra veramente bravo, ma non credo possa bastare: l'Olimpico di Roma è una cosa, l'Arechi di Salerno è un altro".

LAZIO, VERTICE DIRIGENZIALE

LAZIO, IL SEGRETO DEL GRUPPO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE