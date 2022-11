Lazio, come sono andati i derby dopo il turno di Europa League: il bilancio

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

L'attesa per il derby è altissima in casa Lazio. La voglia di rivalsa dopo la sconfitta contro la Salernitana è altissima, così come la voglia di ben figurare senza Milinkovic e quasi sicuramente Immobile. Prima però bisogna badare all'impegno di Europa League contro il Feyenoord decisivo per accedere agli ottavi di finale. Non si tratta della prima volta che i biancocelesti giocano in campo internazionale pochi giorni prima della stracittadina. Andiamo a scrutare i precedenti da quanto l'ex Coppa Uefa ha assunto la nuova denominazione, ovvero dal 2009. Il bilancio non è favorevole e recita 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte. Ecco le sfide nel dettaglio.

2009

2/12 Salisburgo-Lazio 2-1

6/12 Roma-Lazio 1-0



2012

8/11 Lazio-Panathinaikos 3-0

11/11 Lazio-Roma 3-2

2013

19/09 Lazio-Legia Varsavia 1-0

22/09 Roma-Lazio 2-0

2015

5/11 Rosenborg-Lazio 0-2

8/11 Roma-Lazio 2-0

2018

12/04 Salisburgo-Lazio 4-1

15/04 Lazio-Roma 0-0