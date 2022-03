Lazio, compleanno Guerini: il ricordo della società – FOTO

Giornata particolarmente importante e sentita in casa Lazio. Oggi Daniel Guerini avrebbe compiuto vent’anni. L’ex giocatore della Primavera perse la vita in un brutto incidente d’auto, il 24 marzo di un anno fa. Amici e familiari si sono riuniti per festeggiare simbolicamente il suo compleanno, ai loro auguri si aggiunge il pensiero della società che, tramite i canali social ufficiali, ha voluto ricordare il giovane romano. Una foto accompagnata da un messaggio: “Oggi Daniel avrebbe compiuto 20 anni. Guero per sempre nei nostri cuori”.

Guero per sempre nei nostri cuori pic.twitter.com/JQAHp8Htz5 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 21, 2022

