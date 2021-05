Lazio, con la Fiorentina si interrompe la striscia di gol segnati nei secondi tempi: il dato

La Lazio esce sconfitta da Firenze per 2-0 e dice probabilmente addio alla corsa Champions. Una serata storta in tutti i sensi, con i biancocelesti, che come riporta Lazio Page interrompono la strisca di gol segnati nei secondi tempi, (6 partite di fila e migliore in Europa). Inoltre sono state interrotte quelle della Fiorentina di 11 gare con gol subito (terza peggiore d’Italia), 10 con gol fatto e subito (più lunga d’Europa) e 5 casalinghe senza vittoria (terza peggiore d’Italia).

