Lazio, con lo Spezia occhio ai diffidati: i giocatori a rischio con la Sampdoria

La Lazio cade contro il Milan in un momento in cui nessun passo falso può essere ammesso. La squadra di Maurizio Sarri avrà davanti altre quattro finali da disputare nel migliore dei modi se non vorrà perdere il treno per l'Europa. La prossima avversaria della Lazio scenderà in campo questo sabato 30 aprile al Picco alle 20:45. Ebbene sì, lo Spezia sarà il prossimo banco di prova per i biancocelesti che dovranno fare molta attenzione al pericolo diffidati. In casa Lazio infatti, sono quattro i giocatori che dovranno evitare un'ammonizione per non perdersi la partita successiva contro la Sampdoria in programma sabato 7 maggio allo Stadio Olimpico. Tra i giocatori diffidati spuntano Ciro Immobile, Patric, Marusic e Luiz Felipe. Se qualcuno di loro dovesse vedersi sventolare davanti al viso un cartellino giallo, ecco che Maurizio Sarri dovrà fare i conti con altre assenze. Contro la Lazio invece, Erlic sarà assente. In quanto già diffidato, il difensore dello Spezia è stato ammonito nella gara contro il Torino.