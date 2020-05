Lazio, Conceicao non dimentica: "Venti anni fa stavamo esplodendo di gioia!"

Questa è una giornata speciale per tutti i laziali, impossibile non correre con la memoria a quel 14 maggio del 2000. Gli stessi protagonisti sul campo non dimenticheranno mai quelle ore colme di ansia e di attesa, sentimenti tramutati poco dopo in una gioia incontenibile. Lo ricorda bene Sergio Conceicao, che sul proprio profilo Twitter ha scritto: "14 maggio 2000. Una giornata indimenticabile per tutti i laziali e anche per me. Alle 18 e 4 minuti, 20 anni fa, siamo esplosi di gioia. Spero che presto potremo tutti sorridere di nuovo e fare ciò che ci piace di più: giocare a calcio! Un grande abbraccio a tutti".