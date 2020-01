Lazio, contro il Napoli gli scommettitori puntano su di te. E Immobile...

NAPOLI - LAZIO, SCOMMESSE - Dopo il crollo vertiginoso delle quote scudetto sulla Lazio, ecco i dati su chi ha scommesso sulla squadra di Inzaghi contro il Napoli in Coppa Italia. Secondo l'Osservatorio Eurobet, la vittoria dei biancocelesti nei 90' ha registrato il 62% delle preferenze degli scommettitori. Per il pareggio e la sconfitta rispettivamente il 12% e il 26%. Lazio favorita, dunque, almeno nelle scommesse. Il risultato esatto più giocato è stato l’1-2 con il 20%, poi lo 0-2 (18%), infine l’1-3 (16%). Solo il 7% ha creduto nell'1-0 del Napoli. Capitolo marcatori: guida il solito Ciro Immobile, atteso al gol per primo dal 47% degli appassionati. Seguono Insigne con il 26% e Milik al terzo posto con il 23%.

Lazio, Immobile il migliore dell’ultima giornata nei top 5 d'Europa - FT

Napoli - Lazio, probabili formazioni: turnover sì, ma non troppo

Torna alla home page