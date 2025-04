Lazio, contro il Parma un altro bel guizzo è possibile!

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo il convincente successo per 2-0 sul campo del Genoa, la Lazio si prepara ad affrontare il Parma con l’obiettivo di rilanciarsi definitivamente nella corsa Champions. I biancocelesti, reduci da una prestazione solida al Ferraris, vogliono dare continuità ai risultati e scalare posizioni in classifica. La partita contro i ducali rappresenta un’opportunità importante per consolidare la propria candidatura tra le prime quattro, anche se il Parma arriva da una vittoria di importanza super contro la Juventus e sarà carica a pallettoni.

Uno sguardo ai numeri evidenzia un certo favore nei confronti della squadra capitolina. Negli ultimi cinque confronti diretti tra Lazio e Parma, i biancocelesti si sono imposti in quattro occasioni, subendo una sola sconfitta. Anche le scommesse sportive sul calcio sembrano riflettere questo trend, con la vittoria della Lazio quotata a 1.50, il pareggio a 4.30 e un successo esterno del Parma offerto a 5.85. Numeri che suggeriscono come l'Olimpico sia un campo storicamente complicato per gli emiliani, ma che non escludono possibili sorprese, soprattutto in un campionato incerto come quello attuale.

Guardando ai precedenti all’Olimpico, la superiorità della Lazio è ancora più evidente. In 27 confronti complessivi nella capitale, i padroni di casa hanno ottenuto 17 vittorie, 7 pareggi e solo 3 sconfitte. Il bilancio delle reti è altrettanto eloquente: 44 gol segnati contro i 20 incassati, con una media di 2.37 gol a partita. Questi numeri raccontano di un confronto storicamente favorevole ai biancocelesti, che possono contare anche sul fattore campo per cercare i tre punti.

A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Juan Luca Sacchi, una designazione che non dispiace dalle parti di Formello. I precedenti con il fischietto marchigiano sono infatti positivi per la Lazio, che con lui in campo ha spesso portato a casa risultati favorevoli. Sacchi è conosciuto per uno stile di direzione equilibrato e per una buona gestione della gara, fattori che potrebbero contribuire a mantenere alto il livello agonistico ma entro i limiti della correttezza.

In vista della sfida, l’allenatore della Lazio dovrà valutare lo stato di forma dei suoi uomini chiave, soprattutto in vista del rush finale di stagione, mentre il Parma cercherà di sorprendere affidandosi a un gioco veloce e ripartenze efficaci. I presupposti per una gara combattuta ci sono tutti: resta ora da vedere se la Lazio saprà confermare i numeri e le aspettative.