Lazio, controlli in Paideia per Escalante: i dettagli - FOTO

In serata Gonzalo Escalante ha svolto controlli medici in Paideia. Lo comunica la Lazio con un post sui canali ufficiali del club biancoceleste. L'argentino, assente sabato in allenamento, convocato ma rimasto in panchina contro il Benevento, è rimasto a riposo anche nella sessione della mattinata. Problemi muscolari per lui, resta da capire se un semplice affaticamento oppure qualcosa in più.