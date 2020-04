Lazio, Correa e quella voglia di tornare in campo: "Nostalgia" - FT

Sono praticamente due mesi che i calciatori sono fermi e, al pari di ogni altro cittadino italiano, trascorrono la quarantena tra le mura di casa. Se si pensava di poter tornare a lavorare nei rispettivi centri sportivi a partire dal 4 maggio, l'ultimo decreto ha scongiurato quest'ipotesi, facendo slittare al 18 maggio gli allenamenti per gli sport di squadra. Questo è stato un duro colpo in casa Lazio. A confermarlo le dichiarazioni di Francesco Acerbi, a cui si aggiunge il post Instagram di Joaquin Correa, che ha pubblicato una sua foto in maglia biancoceleste e lo sguardo rivolto al campo, aggiungendo: "Nostalgia".

