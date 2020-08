Lazio, Correa festeggia Reina: "Auguri, benvenuto!" - FT

Giornata speciale quella di oggi per Pepe Reina che da pochissimo è un nuovo giocatore della Lazio. Lo spagnolo oggi nel ritiro di Auronzo di Cadre ha festeggiato anche il suo primo compleanno in biancoceleste. Tra i tantissimi auguri da parte degli ex compagni c'è anche il messaggio del Tucu Correa che ha approfittato di questa giornata anche per dare il benvenuto al portiere.

