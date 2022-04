Lazio, corsa all’Europa: ecco il calendario delle avversarie

Fonte: Lalaziosiamonoi

Volata finale per un posto in Europa. La Lazio ci prova, è sesta a due punti dalla Roma quinta. Mancano sei partite alla fine del campionato, si giocano tutto anche Fiorentina e Atalanta (entrambe con una gara da recuperare). Il calendario parla chiaro. La Roma sfidaerà Napoli, Inter, Bologna, Fiorentina, Venezia e Torino. Tre partite su sei molto delicate. I biancocelesti di Sarri avranno Torino, Milan, Spezia, Sampdoria, Juve e Verona. La Fiorentina giocherà contro Venezia, Salernitana, poi il recupero della 20esima giornata contro l’Udinese, Milan, Roma, Sampdoria e Juve. Calendario difficile. Quello dell’Atalanta, almeno sulla carta, sembra in discesa. Gasperini affronterà Verona, Venezia, Salernitana, Spezia, il match di recupero con il Torino, Milan e Empoli. Tutto è aperto, la volata per l’Europa è appena partita.