Lazio corsara, seconda in Serie A per punti conquistati fuori casa

La vittoria della Lazio a Bergamo rilancia ulteriormente i biancocelesti in ottica corsa Champions e dà un'iniezione di fiducia non indifferente. Si tratta tra l'altro dell'ennesimo successo in trasferta, come sottolinea Lazio Page: considerando infatti i soli punti conquistati fuori casa, la squadra di Inzaghi sarebbe seconda in solitaria alle spalle del solo Milan. Un segnale evidente di come la Lazio sia consapevole dei propri mezzi, ma anche di quanto un Olimpico vuoto sia diverso rispetto a quando gli spalti erano gremiti.

Classifica fuori casa (primi posti)



28 Milan

20 Lazio

19 Atalanta

19 Inter

19 Juventus

18 Napoli*

18 Sassuolo

13 Benevento

13 Hellas*

13 Roma*

13 Sampdoria



