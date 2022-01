Lazio | Coverciano, esposta la maglia dell'Italia del '74 di Re Cecconi

Consegnata in mattinata, al Museo del Calcio di Coverciano, una maglia della nazionale italiana di Luciano Re Cecconi. La stessa, risalente al Mondiale 1974, sarà ivi esposta, accanto a quelle di Rivera e di Scirea. Una bella iniziativa nella ricorrenza annuale della morte del calciatore. Erano presente il figlio Stefano e Matteo Marani, vicedirettore di Sky e del Museo. Sulla targa si può leggere:

Maglia di Luciano Re Cecconi - Coppa del Mondo 1974

Maglia numero 17 indossata da Luciano Re Cecconi in occasione del Campionato del Mondo 1974 disputato in Germania dell'Ovest. Nel 1973 Bearzot convocò Re Cecconi in Nazionale Under 23: esordì nella partita Turchia - Italia e nello stesso anno fu convocato in Nazionale A.

Dopo la partecipazione ai Mondiale di Germania Ovest, giocherà il 28 settembre 1974 nell'amichevole contro la Jugoslavia e il 29 dicembre in Italia - Bulgaria.

Dono di Stefano Re Cecconi