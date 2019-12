Lazio, Cravero: “Tare ha ragione, ma il calcio è pieno di sorprese”

Testa bassa e pedalare. È il Tare pensiero, e quindi quello della Lazio stessa. In società non si vuole parlare di Scudetto e Roberto Cravero, ex biancoceleste intervenuto a Radio Sportiva, è parzialmente d'accordo: "A Roma è difficile tenere un certo equilibrio sia in un senso che nell'altro, sono d'accordo con Tare quando parla di piedi per terra ma i risultati che dicono che la Lazio è una squadra che può giocarsela con tutti. Lo Scudetto è difficile perché Juve e Intercome organico sono superiori, ma nel calcio le sorprese esistono”. Poi Cravero ha parlato dei singoli: “Lazzari ha migliorato una squadra già forte. Inzaghi ormai ha una certa esperienza. Nella Lazio tutti stanno facendo bene, sia i titolari che i subentranti come Caicedo. Immobile e Milinkovic sono cresciuti rispetto allo scorso anno, ma l'uomo del salto di qualità è Luis Alberto che dà qualità e personalità: è il termometro della squadra”.

