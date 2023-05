Lazio-Cremonese, l’Olimpico in piedi per Radu: il gesto di Immobile - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È giunto il momento, quello di Stefan Radu. Mattia Zaccagni ha lasciato il posto al numero 26 per la sua ultima partita con l’aquila sul petto. Momento indimenticabile, da brividi. L’Olimpico si è alzato in piedi, tra applausi, abbracci e qualche lacrima. Degno di nota il gesto di Ciro Immobile che si è tolto la fascia da capitano per concedergli l’ultimo atto con l’onore al braccio. Tutta la panchina è in piedi per lui.

