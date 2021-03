Lazio - Crotone, Calil: "In palio punti importanti. Immobile e Simy? Diversi ma fondamentali"

Nel match program di Lazio - Crotone, l'ex rossoblù Caetano Calil ha parlato della sfida in programma domani pomeriggio all'Olimpico: "Mi aspetto una gara complicata per entrambe le squadre, con punti pesanti in palio. Lazio e Crotone giocheranno una partita molto importante per i loro rispettivi obiettivi, qualificazione in Champions e salvezza. Immobile - Simy? Sono due calciatori di altissimo livello per il gioco di Inzaghi e Cosmi, diversi ma ugualmente fondamentali. Per questo me li aspetto ancora protagonisti. Sono queste le partite dove rendono meglio".

OBIETTIVI STAGIONALI - "Due obiettivi stagionali ma entrambi alla portata delle due squadre. Credo però che la Lazio abbia più possibilità, vedo la qualificazione in Champions dei biancocelesti più fattibile della salvezza dei rossoblù".

