Lazio, Cruciani: "Tare ha detto un'assurdità. Il derby? Non lo guarderò"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

"Dai, Tare ha detto una cosa assurda. La Conference League è una competizione da perdenti? Ma cos’altro può vincere in Europa la Lazio? Questo snobismo non lo accetto". Inizia così l'intervista odierna di Giuseppe Cruciani, riportata dalla rassegna stampa di Radiosei. Il pungente conduttore radiofonico e opinionista, di fede laziale, ha continuato dicendo che trova sbagliatissime le affermazioni del direttore sportivo della Lazio perché si ritorcono contro la squadra. Nonostante la sconfitta cocente è soddisfatto così. Alla domanda se la Lazio ora è la favorita per la vittoria nella competizione, risponde "non lo so", ma la mette insieme a Fiorentina, West Ham e Villarreal tra quelle che possono farcela. Poi dà ragione a Sarri: "La Lazio non è ancora pronta per giocare a questi livelli. Era messa meglio la Roma? Loro hanno preso una squadra materasso come quella dei finlandesi, quindi arrivare secondi in quel girone non era complicato. L’eliminazione della Lazio resta comunque un fallimento". Per Cruciani con le squadre rimaste vincere l'Europa League sarebbe stato impossibile, per questo si tiene la Conference. Pensava questo della terza competizione europea anche lo scorso anno, quando a giocarla c'erano i cugini: "Ho invidiato molti dei miei amici romanisti che hanno visto una finale europea della loro squadra dopo tanti anni". Snobbarla? Rimane sempre "la terza coppa".

DERBY - Alla domanda sul derby risponde che non ha nessuna sensazione al riguardo, andrà a vedere Juventus - Inter. La stracittadina non la guarda mai perché gli "procura troppa angoscia".