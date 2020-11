Lazio, Cucchi: "Aeroporto di Crotone chiuso per nubifragio, per chi non lo sapesse..." - FOTO

Con un post su Twitter, Riccardo Cucchi ha puntualizzato sul caso dell'aereo della Lazio e delle complicazioni dovute ai nubifragi avvenuti a Crotone: "L'aeroporto di Crotone è stato chiuso a causa del nubifragio e del forte vento che a messo in ginocchio la città. Lo scrivo per chi non avesse trovato la la notizia sui giornali...E rinnovo la solidarietà alla popolazione di Crotone dimenticata da troppi ".

