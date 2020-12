Lazio, Cucchi: "Con il Verona è mancata concentrazione. I biancocelesti devono ritrovarsi"

Sempre attraverso le frequenze di Lazio Style Radio, Riccardo Cucchi ha anche commentato il momento in campionato della Lazio: “Quest'anno c'è qualcosa di inspiegabile a cui stiamo assistendo in campo e a cui Inzaghi sicuro starà lavorando. Il rendimento della squadra è troppo altalenante. Rispetto allo scorso anno, manca la voglia di aggredire l'avversario. Con il Verona i biancocelesti non hanno giocato male, ma mentalmente non sono stati continui, concedendo di fatto due gol. Fino a Natale ci sarà un percorso interessante, che culmina con Napoli e Milan. Con il Benevento sarà una sfida affascinante tra fratelli, ma contro una squadra sulla carta alla portata. La Lazio però deve ritrovare se stessa e tornare a giocare “.

