Lazio, Cucchi difende Strakosha: "Accanirsi contro di lui non serve"

Sin da quando Maurizio Sarri ha firmato il suo contratto con la Lazio si sapeva che il percorso rivoluzionario sarebbe stato lungo e difficile. Concetti e idee stravolti e giocatori nuovi sono elementi che influenzano la velocità del cambiamento. Roma non è stata costruita in un giorno, impensabile avvenga questo per i biancocelesti. Due prestazioni fuori fase, ragionando su un progetto a lungo termine, sono accettabili. Bisogna avere fiducia nel Comandante. Riccardo Cucchi appoggia pienamente il toscano e lo ha fatto sapere via social: "La Lazio ha scelto Sarri. Cioè un allenatore che ha bisogno di tempo e fiducia per ottenere gioco. E tempo e fiducia gli vanno concessi".

STRAKOSHA - Lo storico radiocronista ha poi voluto esprimere un pensiero su Strakosha che ieri, con il suo errore, ha determinato il risultato della partita: "Strakosha ha commesso un errore clamoroso. Accanirsi contro di lui non serve a recuperarlo".