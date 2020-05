Lazio, Cucchi e la distinta di Perugia-Juventus: "Un tumulto di emozioni" - FT

In casa Lazio oggi è un giorno speciale. Si ricorda, e si festeggia ancora, il secondo scudetto nella storia del club, a vent'anni di distanza. Riccardo Cucchi, storica voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto' e radiocronista di quel Perugia-Juventus, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram la distinta di quel match: "Un po' sgualcita, un po' stropicciata, ma ancora in grado di parlarmi. Parlarmi di quel tumulto di emozioni che il 14 maggio del 2000, per me laziale ma in quel momento radiocronista e basta, mi stava invadendo il cuore. Il foglio di lavoro, le formazioni di quel giorno. La lacrima uscì ma a microfono spento, alle 18 e 4 minuti. Buon ventennale del nostro scudetto a tutti i laziali".

Lazio, Ghoerghe Hagi sul figlio: "Diventerà un 10 da top club. Sa fare tutto"

Lazio, Tare: "Il Governo aiuti il calcio, basta complicazioni ridicole"

TORNA ALLA HOMEPAGE