Lazio , Cucchi: "Immobile ultima immagine del centravanti di una volta"

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio Riccardo Cucchi ha parlato del momento della Lazio e dei numeri impressionanti di Ciro Immobile: "Le sconfitte consecutive che la Lazio ha inanellato potevano pregiudicare anche la freschezza mentale della squadra. Credo che aver raggiunto il quarto posto abbia liberato mentalmente i ragazzi. E poi diciamoci la verità un conto è avere Luis Alberto, Milinkovic e Immobile in condizioni ideali e un conto è non averne. Il salto di qualità lo fai con le giocate tecniche dei giocatori più forti".

IMMOBILE - "Lo adoravo anche quando giocava al Torino. Per me rappresenta l'ultima immagine del centravanti di una volta, capace di gesti di coraggio, generosità e grande disponibilità verso i compagni. Vorrei anche smontare l'ultima critica, ossia di aver calciato tanti rigori. Innanzitutto dico che tra i 14 rigori che Ciro ha realizzato non ce ne sono scandalosi. E poi calciare un rigore è un fondamentale che impone lucidità, capacità tecnica e soprattutto presenza. Questo non può distrarre dal numero eccezionale che ha caratterizzato la sua stagione, ossia 34 gol".

