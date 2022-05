Lazio, Cucchi: “Rinnovo Sarri? Sarei davvero felice”. E su Mertens…

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Il rinnovo di Maurizio Sarri è un tema caldissimo in casa Lazio che sta tenendo tutti sulle spine. A questo si aggiungono tutte le questioni relative al calciomercato che aprirà i battenti il 1° luglio. A proposito di questi temi si è espresso il giornalista Riccardo Cucchi, ai microfoni della trasmissione radiofonica "1 Football Club". Queste le sue considerazioni: “Pare che sia ormai ufficiale. Se così fosse, sarei davvero felice. Ha lavorato bene e si è inserito bene, si è fatto subito apprezzare dai tifosi e sono convinto che Sarri sia un allenatore alla quale serva tempo per lavorare bene. Sicuramente per lui è stato faticoso cambiare la pelle della squadra. Mi pare che alla fine il risultato si sia visto. Sarebbe un grande errore cercare nella Lazio il Napoli di Sarri, perché è una cosa irripetibile. Sono anche convinto che, conoscendo l’allenatore, abbia una grande capacità di adattarsi alle situazioni. Non è un fondamentalista. Il quinto posto è un risultato straordinario per la Lazio”.

MERTENS - “Sarei felice se l’interessamento potesse concretizzarsi. Il giocatore l’ho sempre apprezzato, anche se sono dispiaciuto per Napoli, dato che è molto legato alla città. Mi pare di capire che le proposte di ingaggio, molto ridotte, potrebbero metterlo sul mercato. Il giocatore è molto apprezzato da Sarri. Sarebbe un acquisto importante per la Lazio”

