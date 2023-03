Lazio, Cucchi risponde ai romanisti: “È surreale non ammettere che…”

“Leggo e ascolto commenti surreali”. È l’opinione di Riccardo Cucchi, espressa su Twitter, in merito alle numerose critiche e attacchi ingiustificati, da parte dei vinti, che la Lazio sta subendo dopo aver sconfitto meritatamente la Roma. Il giornalista ha poi proseguito: “La Lazio ha giocato per 90 minuti. E ha giocato un ottimo calcio, propositivo e tecnico. Non ammettere che abbia vinto con merito significa non capire il calcio. Ah, questo non è un tweet laziale…".

