Lazio, da Basic a Casale: l'elenco dei premi sbloccati dalla Champions

La Lazio ha pubblicato la seconda semestrale del 2023. Bilancio in attivo grazie alla Champions e alla cessione di Milinkovic, ma i risultati dello scorso anno ha sbloccato una serie di bonus legati ai calciatori acquistati negli anni precedenti. Si parte da Momo Fares, arrivato nell'estate del 2000, la qualificazione in Champions League ha sbloccato un premio da 500mila euro lordi da versare alla Spal. Nel 2021, invece, è sbarcato a Formello il croato Toma Basic, passato a gennaio in prestito alla Salernitana. Il centrocampista è costato 7,118 milioni di euro a cui si aggiunge un altro milione di bonus sbloccatosi dopo la qualificazione raggiunta nella scorsa stagione che finirà nelle casse del Bordeaux.

Diversi anche i bonus scattati per gli acquisti arrivati alla Lazio nell'estate del 2022. Partiamo da Marcos Antonio che è a bilancio per 7,5 milioni a cui si aggiunge 1,023 milioni di euro da versare allo Shakhtar Donetsk. Per quello che riguarda Nicolò Casale, a bilancio a 6,563 milioni, si sblocca un bonus da 938mila euro per il traguardo europeo conquistato in favore del Verona. Anche lo Spezia ha ricevuto un bonus di circa 45mila euro per la qualificazione Champions della Lazio legata all'affare che ha portato Ivan Provedel nell'estate del 2022.