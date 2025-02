Lazio, da Nedved a Milinkovic: i migliori centrocampisti della tua storia

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quando si parla dei migliori centrocampisti della Lazio il dibattito tra i tifosi biancocelesti si accende. La storia del club capitolino ha visto transitare giocatori straordinari che si sono affermati in Italia e all'estero.

Stilare una classifica è sempre un compito arduo perché c'è il rischio di scontentare gli appassionati. Tuttavia, paragonando le prestazioni, i successi e la carriera con un criterio orientato all'oggettività, proponiamo una lista dei top 10 centrocampisti laziali di sempre.

Il contesto attuale e le aspettative della Lazio

Guardando al presente, nella stagione 2024/25 la Lazio ha l'obiettivo di stupire positivamente. Il centrocampo è un reparto che sta funzionando bene, con un ottimo gioco e con grande organizzazione. Tutto ciò fa ben sperare in chiave qualificazione per le coppe europee.

Come da pronostico dei maggiori bookmakers scommesse i biancocelesti però non figurano tra le principali favorite per lo scudetto. Osservando le quote antepost, infatti, le chance della Lazio sono piuttosto basse rispetto ai top club italiani.

Inter: 2.00

Napoli: 2.15

Atalanta: 8.00

Juventus: 25.00

Lazio: 75.00

Milan: 250.00

Fiorentina: 500.00

Per lo scommettitore questi numeri significano che, immaginando di puntare €30 sulla vittoria dello scudetto della Lazio, il potenziale incasso sarebbe di €2.250. Ricordiamo che nel settore del betting i rischi e le opportunità devono essere sempre calcolati accuratamente. I più intraprendenti, tuttavia, potrebbero provare la fortuna.

Il centrocampo biancoceleste ieri e oggi

Nella lunga e prestigiosa storia biancoceleste i migliori attaccanti laziali di sempre sono al centro delle analisi degli esperti. Benché i gol siano davvero importanti, il centrocampo riveste un ruolo altrettanto significativo.

Riuscire a distribuire palloni, servire assist e aiutare i difensori, dunque, può rivelarsi determinante nei singoli match e per l'intero campionato.

Oggi la linea mediana ha subito notevoli trasformazioni per rafforzare la squadra per la seconda metà della stagione.

Durante la finestra di mercato invernale, quindi, il club ha acquisito due nuovi centrocampisti: Reda Belahyane e Arijon Ibrahimovic.

Belahyane è stato ingaggiato per apportare freschezza e dinamismo alla mediana biancoceleste, mentre Ibrahimovic (in prestito dal Bayern Monaco fino al termine del campionato) offre ulteriori opzioni offensive.

Ma veniamo alla storia, ripercorriamo le tappe più gloriose e scopriamo la top 10 dei centrocampisti biancocelesti

1. Pavel Nedved

2. Juan Sebastian Veron

3. Marco Parolo

4. Lucas Leiva

5. Diego Simeone

6. Matias Almeyda

7. Stefano Mauri

8. Cristian Ledesma

9. Antonio Candreva

10. Sergej Milinkovic-Savic (in attività)

Tra poco analizziamo singolarmente le prestazioni di ciascun atleta e il prezioso contributo per i successi del club.

Pavel Nedved

Arrivato nel 1996 dallo Sparta Praga, Nedved si è imposto come uno dei migliori centrocampisti della Lazio e d'Europa.

Con i biancocelesti ha vinto tantissimo:

1 scudetto (1999/2000)

2 Coppe Italia (1998 e 2000)

2 Supercoppe Italiane (1998 e 2000)

1 Coppa delle Coppe (1999)

1 Supercoppa UEFA (1999)

Ha contribuito in maniera incisiva ai successi del periodo d'oro della Lazio. Nel 2001 si è poi trasferito alla Juventus per 75 miliardi di lire.

Juan Sebastian Veron

Noto anche con il soprannome La Brujita, ha giocato solo due stagioni in biancoceleste (dal 1999 al 2001) ma ha lasciato un segno indelebile grazie al suo talento.

Sicuramente è inserito nella classifica dei migliori centrocampisti della Lazio. Come leggiamo su topbonus.info, ha dato un aiuto fondamentale per il trionfo in campionato nel 2000, per la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana nello stesso anno. Come spesso accade, le sirene inglesi sono suonate fortissimo, con il Manchester United che lo ha tesserato per 80 miliardi delle vecchie lire nel 2001.

Marco Parolo

Il centrocampista è arrivato nel 2014 ed è stato un pilastro del centrocampo laziale per sette stagioni. Ha totalizzato oltre 200 presenze andando in rete per 27 volte.

Parolo ha chiuso la carriera con i biancocelesti vincendo la Coppa Italia nel 2019 e per due edizioni la Supercoppa Italiana (2017 e 2019).

Lucas Leiva

Dopo dieci stagioni al Liverpool Lucas Leiva è approdato alla Lazio nel 2017, diventando subito un punto fermo del centrocampo.

Ha messo in fila più di 150 presenze e ha contribuito ad arricchire il palmarès della Lazio negli stessi anni di Marco Parolo.

Diego Pablo Simeone

Il Cholo ha militato nella Lazio tra il 1999 e il 2003, portando in campo grinta e leadeship ai tempi del compianto Eriksson.

Con Simeone in rosa la squadra ha trionfato in campionato, in Coppa Italia e nella Supercoppa Italiana.

Matias Jesus Almeyda

Almeyda ha vestito la maglia biancoceleste dal 1997 al 2000, distinguendosi per l'aggressività e per la capacità di recupero della palla.

Ha fatto parte della selezione che è stata campione d'Italia nel 2000, ha vinto anche due volte la Coppa Italia e una volta la Supercoppa Italiana. Ha contribuito inoltre a far alzare al cielo i trofei continentali come la Supercoppa UEFA e la Coppa delle Coppe.

Stefano Mauri

Bandiera della Lazio per dieci stagioni, Mauri ha giocato più di 300 partite con i biancocelesti, partecipando alla vittoria della Coppa Italia 2013 contro gli avversari diretti della Roma.

Per poco non ha sfiorato quota 50 goal tra campionati, tornei nazionali ed europei (più della metà dell'intera carriera).

Cristian Ledesma

Il centrocampista è stato tesserato con il club laziale nel 2006 in seguito alla retrocessione in Serie B del Lecce. Claudio Lotito lo ha voluto fortemente perché Ledesma era considerato perfetto per la squadra guidata da Delio Rossi (che proprio in terra salentina lo aveva già allenato).

Il suo talento è sbocciato grazie all'osservazione attenta di un uomo di mercato del calibro di Pantaleo Corvino, che a Lecce ha scovato tanti fuoriclasse. Come riporta resport24.it, con la Lazio Ledesma ha vinto 3 tornei nazionali, più precisamente la Coppa Italia (2009 e 20013) e la Supercoppa Italiana (2009).

Antonio Candreva

Ala offensiva ma anche centrocampista dinamico, Candreva ha disputato cinque stagioni alla Lazio tra il 2012 e il 2016.

Ha realizzato 45 gol in 192 partite, prima di trasferirsi all'Inter, alla Sampdoria e infine alla Salernitana.

Sergej Milinkovic-Savic

Tra i migliori centrocampisti della Lazio non possiamo dimenticare uno de più talentuosi della storia recente.

Milinkovic-Savic ha giocato per la Lazio dal 2015 al 2023, vincendo una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. Nel 2019 è stato premiato a livello individuale proprio come miglior centrocampista del campionato. Si è trasferito poi in Arabia Saudita all'Al-Hilal nel 2023.