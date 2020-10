Lazio, da Strakosha a Czyz: tutti gli esordienti della gestione Inzaghi

Minuto 68 di Bruges-Lazio, gara valida per la seconda giornata del gruppo F di Champions League. Caicedo chiede il cambio per un problema alla spalla ma Inzaghi non ha più grandi soluzioni vista l'emergenza Covid. Il mister biancoceleste non si fa problemi e inserisce nella mischia Szymon Czyz, centrocampista polacco classe 2001 della Primavera all'esordio assoluto con la prima squadra. 22 minuti più recupero che il giovane calciatore dimenticherà difficilmente. Inzaghi ci ha abituati, ha già fatto vedere di non aver paura di lanciare nuovi giocatori, anche giovanissimi. Questa la lista dei calciatori che hanno fatto il loro esordio in prima squadra sotto la gestione e del mister biancoceleste:

Thomas Strakosha (Lazio) Milan-Lazio 20/09/2016

Guido Guerrieri (Salernitana) Lazio-Bologna 20/05/2019

Alessandro Murgia (Spal) Lazio-Pescara 17/09/2016

Simone Palombi (Pisa) Lazio-Spal 21/08/2017

Alessio Miceli (Piacenza) Lazio-Vitesse 23/11/2017

Cristiano Lombardi (Salernitana) Atalanta-Lazio 21/08/2016

Alessandro Rossi (Viterbese) Lazio-Crotone 08/01/2017

Franjo Prce (Slaven Belupo) Torino-Lazio 23/10/2016

Giorgio Spizzichino (Pro Patria) Crotone-Lazio 28/05/2017

Pedro Neto (Wolverhampton) Lazio-Juventus 27/01/2019

Bruno Jordao (Famalicao) Genoa-Lazio 17/02/2019

Nicolò Armini (Lazio) Lazio-Bologna 20/05/2019

Luan Capanni (Milan) Torino-Lazio 26/05/2019

Luca Falbo (Viterbese) Rennes-Lazio 12/12/2019

Raul Moro (Lazio) Juventus-Lazio 20/07/2020

Szymon Czyz (Lazio) Bruges-Lazio 28/10/2020