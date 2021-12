Lazio, Dazn ripercorre il 2021 di Immobile: "Campione d'Europa e..." - VIDEO

Non s'è concluso nel modo migliore possibile, ma il 2021 è stato un anno meraviglioso per Ciro Immobile, attualmente alle prese col Covid-19. L'attaccante, nell'arco degli ultimi 365 giorni, ha alzato al cielo il trofeo europeo con la Nazionale, ha superato Silvio Piola nella classifica dei marcatori più prolifici nella storia della Lazio e ha raggiunto già la doppia cifra in campionato (13). Dazn ha voluto ripercorrere il 2021 del bomber biancoceleste, condividendo alcune sue prodezze sul proprio profilo Instagram: "Campione d'Europa. Miglior marcatore della storia biancoceleste. 13 gol in questo campionato. Che 2021 per Ciro Immobile!".

